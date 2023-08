Eissorte „Ähm“ begeistert in Deutschland

Die neue Eissorte „Ähm“ sorgt in Deutschland aktuell für Begeisterung in sozialen Medien. Kreiert hat sie der Eissalon Rimini in Gaggenau in Baden-Württemberg. Er habe die Sorte erfunden, weil fast jeder als erstes „Ähm“ sage, wenn er an der Reihe sei, erzählt Besitzer Alessandro Cimino.