„Jeder weiß, weshalb man nach Saudi-Arabien geht“

Srdjan Spiridonovic macht kein großes Geheimnis daraus. Weltstars wie Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oder N’Golo Kante konnten dem finanziellen Fußball-Paradies bereits nicht widerstehen. Mit Spiridonovic, der bis Sommer 2024 bei Zweitligist Hajer Club unterschrieb, zog es nun auch den ersten rot-weiß-roten Kicker in die Wüste: „Im Oktober feiere ich meinen 30. Geburtstag. Der sportliche Erfolg hat mich in Europa einfach nicht mehr gereizt. Ich habe dort in guten Ligen gespielt, meine Leistungen gebracht“, erklärt der Ex-Austrianer, der mit den Veilchen 2013 Meister wurde und die Gruppenphase in der Champions League erreichte.