Sebastian Ofner gegen Alex Molcan - ab 11 Uhr LIVE

Mit dem Finalsieg beim Salzburg-Challenger Mitte Juli gegen den Salzburger Lukas Neumayer hatte Ofner heuer auch schon eine Turnierwoche ohne Niederlage, nachdem er davor in diesem Jahr fünfmal in Endspielen als Verlierer vom Platz gegangen war. Das habe dem 27-Jährigen einen weiteren Ruck gegeben. „Es war eine kleine Erleichterung, einmal einen Sieg zu haben, und es hat mir auch gut getan.“ Es folgte ein Viertelfinale in Båstad und ein Auftakt-Out in Umag. Das hat sich aber am Sonntag relativiert, dann da gewann sein Bezwinger Alexei Popyrin (AUS) das Turnier.