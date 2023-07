Tabakovic: Juli-Ablöse und tränenreicher Abschied

Ausgerechnet vor dem wichtigen Europacupspiel am Donnerstag in Banja Luka hat die Austria ihren Goalgetter verloren: Haris Tabakovic zog seine vertraglich verankerte Ausstiegsklausel (500.000 Euro, ab 1. August wäre er teurer) und verlässt nach nur einem Jahr wieder die Violetten, der Stürmer dockt beim deutschen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC Berlin an.