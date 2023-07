Keramik-Zahnersatz aus 3D-Drucker am Vormarsch

Der nächste Sprung, der weg vom Fräsen und stärker hin zum 3D-Druck geht, stehe zweifellos bevor: „Der 3D-Druck im Kunststoffbereich ist schon in der Praxis in Anwendung, jetzt arbeiten wir am 3D-Druck mit Keramik“. Noch sei dieser zwar nur im Labor möglich, aber in Zukunft werde der 3D-Druck auch bei Patienten in der ganz normalen zahnärztlichen Praxis zum Einsatz kommen, prognostiziert Schwindling.