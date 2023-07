Plötzlich waren Melissas Instrumente „Naschen-weg“

Es ist eine kleine Katastrophe, die da passiert ist. Für Musiker sind die Instrumente ihr Werkzeug. Mit ihnen verbringen sie viele emotionale Stunden. Somit ist es auch einleuchtend, dass, wenn die einmal weg sind, auch ein Teil des Musikers geht. In solch einer Gemütslage befinden sich aktuell die beiden Profi-Musiker Julian Buschberger und Walter Hof. Der Gitarrist und der Bassist in Diensten unserer Schlager-Queen Melissa Naschenweng waren mit der Blondine auf Konzert-Stopp in Algund.