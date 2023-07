Datet NFL-Legende Brady die „Ex“ von Ronaldo?

Die Gerüchteküche brodelt schon seit Anfang Juni. Nun zeigen Aufnahmen, wie der Ex-Ehemann von Gisele Bündchen die Ex-Freundin von Cristiano Ronaldo am vergangenen Freitag in seinem schwarzen Rolls-Royce von einem Hotel abholt. Danach sollen die beiden - laut „Page Six“ - zum Haus des ehemaligen NFL-Spielers in Los Angeles gefahren sein.