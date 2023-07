217 km/h! Tornado fordert Todesopfer in Schweiz

Baukran stürzte um

Eine Person verlor am Montag in La Chaux-de-Fonds (Stadt mit 39.000 Einwohnern in der französischen Schweiz) ihr Leben, als wegen des Unwetters ein Baukran auf einer Baustelle im Bahnhofquartier umstürzte, wie die Neuenburger Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb. Der Kran traf ein Auto, das daraufhin in Brand geriet.