Zeckensaison: Noch nicht zu spät für Impfung

Im Hochsommer erreicht die Zeckensaison, die sich von Frühjahr bis Spätherbst zieht, ihren Höhepunkt. Die kleinen Blutsauger lauern in hohem Gras, Unterholz, Gebüsch und am Boden und gelangen meist über Grashalme auf die Haut. Wegen des Klimawandels ist man mittlerweile auch in höheren Lagen nicht mehr sicher vor den Insekten, warnt das Land Tirol.