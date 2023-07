Golf-Sensation! Straka Zweiter bei British Open

Straka nun im Konzert der ganz Großen

Der Wiener spielt nun im Konzert der ganz Großen mit. Jetzt gilt auch sein Einsatz beim Ryder Cup in Rom Ende September als fix. Straka zeigte er an der Seite von Lokalmatador Tommy Fleetwood, den er nach der Runde herzlich umarmte, bei ganz schwierigen Bedingungen richtig gutes Golf. Sepp begann seine Runde zwar mit einem Bogey, konterte aber mit drei Birdies auf den Bahnen drei, fünf und neun. Einen Schlagverlust am zehnten Loch machte der frühere Jugendspieler des GC Fontana in Oberwaltersdorf mit Birdies auf der elften und 16. Spielbahn wieder vergessen. Das abschließende Bogey kostete ihm den alleinigen zweiten Platz. Sonst wäre er in der Weltrangliste sogar bis auf Position 17 vorgestoßen. Aber auch Rang 21 ist ein sensationeller neuer Meilenstein für ihn.