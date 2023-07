Felix Auböck enttäuscht bei Schwimm-WM in Fukuoka

Silber über 400 m Kraul ging in 3:40,70 an den tunesischen Olympiasieger Ahmed Hanfaoui, Bronze in 3:42,20 an den Deutschen Lukas Märtens. Auböck war vom Podest also mehr als zwei Sekunden entfernt. Der 26-Jährige hatte zu Beginn gut mitgehalten, fiel bis zur Renn-Halbzeit aber ab. Auf seiner sonst stärkeren zweiten Hälfte konnte der Kurzbahn-Weltmeister von 2021 nichts mehr zusetzen. Auböck bleibt damit vorerst ohne Langbahn-WM-Medaille, am Montag tritt der in England studierende Athlet über 200 m Kraul an. Für Dienstag hat er über 800 m Kraul genannt.