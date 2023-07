Chinas Außenminister seit Wochen verschwunden

Der 57-Jährige hatte am 25. Juni seinen letzten öffentlichen Termin in Peking. Seitdem ist er nicht mehr gesehen worden. Am Mittwoch hatte sein Ministerium mitgeteilt, dass der chinesische Top-Diplomat Wang Yi, der in der Hierarchie noch über Qin Gang steht, kommende Woche am BRICS-Treffen von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Johannesburg teilnehmen werde. Wang Yi hatte den Außenminister seit dessen Verschwinden bereits mehrfach vertreten.