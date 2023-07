Was Frauen die Lust auf Sex verdirbt

Frauen wollen, dass auch „er“ auf sich schaut

Ohren- und Nasenhaare, buschige Augenbrauen und ein behaarter Körper können wahre Liebestöter sein. Unangenehmer Körpergeruch aufgrund mangelnder Hygiene ist ein weiterer Störfaktor in der Beziehung. Irritieren kann auch, wenn der Partner ungepflegte Nägel und rissige Hände hat. Unreine Haut oder das ständige Kratzen am Kopf kommen, wie die Studie zeigt, ebenfalls nicht so gut an. Etwa zwei Drittel der Österreicher verwenden täglich Deos oder Antitranspirantien - bei den Frauen ist der Anteil deutlich höher als bei den Männern.