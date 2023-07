Liaison mit Hamilton? F1-Besuch heizt Gerüchte an

Seit der Trennung von Ex-Fußball-Star Gerard Pique wurde Shakira mehrfach mit Lewis Hamilton gesichtet. Unter anderem beim Formel-1-Hit in Miami sowie in Barcelona. Am Sonntag ließ sich die 46-Jährige den Großen Preis von Großbritannien in Silverstone nicht entgehen - und ihr Auftritt heizt die Gerüchteküche nun erneut an!