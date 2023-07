„Mir ist völlig egal, auf welchem Rang ich lande“

2022 hatten die Silberpfeile am meisten unter den hüpfenden Unterböden gelitten. Zwar konnte Mercedes an der Baustelle arbeiten, perfekt sieht allerdings anders aus. „Das Team hat wahnsinnig hart gearbeitet, um Boden gutzumachen, und am Ende des Jahres hatten wir in Brasilien ein wirklich starkes Rennen. Aber zu Beginn der Saison 2023 waren wir erneut im Hintertreffen“, schilderte der siebenfache Weltmeister.