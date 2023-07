20 Feuerwehren bei Aufräumarbeiten im Einsatz

Seit Dienstagmorgen wird im Bezirk Völkermarkt intensiv daran gearbeitet, die Schäden, die das Unwetter am Vorabend angerichtet hat, zu beseitigen. Vor allem die Gebiete St. Marxen, St. Kanzian, Peratschitzen und Eberndorf hat es schwer getroffen. „Ich fahre seit Jahren zur Kirche in St. Marxen. Unglaublich, was hier passiert ist“, zeigt sich Roland, ein Urlauber aus Deutschland schockiert. Da viele Straßen noch verlegt sind, wurde ein Erkundungsflug mit dem Helikopter unternommen, um das wahre Ausmaß des Unwetters besser abschätzen zu können.