Vor Abgang will Freund 100-Millionen-Marke knacken

Sein Erfolg spült ihn in die oberste Kategorie von Europas Fußballklubs. Der Wechsel von Christoph Freund zu Bayern München ist ein Beleg für die außerordentlich gute Arbeit, die der 46-Jährige als Sportdirektor bei Red Bull Salzburg geleistet hat. Und vor seinem Abgang könnte er in diesem Sommer noch einmal die Marke von 100 Millionen Euro an Transfererlösen knacken.