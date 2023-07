Nach Chaos in Kärnten: Nächste Front rollt an

Gewaltige Zerstörung in Kärnten

Erst am Montag ist es in Kärnten und im Burgenland zu teils heftigem Gewitter gekommen und sorgte für eine gewaltige Zerstörung. Betroffene sprachen von einem „Wirbel, wie bei einem Tornado.“ Mehr als 200 Einsätze gingen bei der Feuerwehr in Kärnten ein.