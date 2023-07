Unwetter suchten wieder den Landessüden heim

Schwere Unwetter richteten Sonntagnachmittag im Bezirk Güssing großen Schaden an. Wie aus dem Nichts zogen im Südburgenland plötzlich schwere Stürme über das Land. „In dieser Intensität habe ich so etwas noch nie erlebt“, sagt ein betroffener Bauer. In manchen Gemeinden knickten Bäume und Strommasten um. Hausdächer wurden beschädigt.