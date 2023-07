Madonna, Deo & Co.: Die Geschichte des Sommerlochs

1. Wenn sonst nichts passiert, kann jeder Hinterbänkler - so bezeichnet man Parlamentsabgeordnete, welche in den letzten Reihen sitzen und sonst kaum auffallen - seine 15 Minuten Berühmtheit schaffen. Mehr berüchtigt als berühmt war da in den Neunzigerjahren der erzkonservative Mandatar Norbert Geis. Zum Beispiel wollte der stramme Bayer ein Auftrittsverbot für die Sängerin Madonna. Sie war ihm zu sexy.