Tirolerin wird erstmals Chefin eines Bataillons

In der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß in der Steiermark rückten am 1. April 1998 erstmals Frauen zum Dienst beim Bundesheer ein. Etwas mehr als drei Jahre später, am 1. Oktober 2001, war es auch für Verena Plattner so weit. In der Festungsstadt Kufstein begann sie ihre militärische Karriere. Seit 2006 bekleidet die Tirolerin den Rang eines Offiziers. In zahlreichen Kommandanten- und Stabsfunktionen war Plattner eingesetzt und hat auch mehrere Auslandseinsätze hinter sich. Die letzte Station war in Brüssel, wo sie bei der Ausbildungsmission der Europäischen Union in Somalia mit an Bord war.