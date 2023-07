Silberberger: Nur zwei Star-Trainer sind besser

Trainer Thomas Silberberger ist der Marathonmann. Wenn seine WSG Tirol am Freitag, den 21. Juli, im Cup bei Viertligist Bad Schallerbach in die Saison startet, blickt er seiner elften in Diensten der Wattener entgegen. Damit ist der 50-Jährige in Österreich allein auf weiter Flur, auch international gehört er einem exklusiven Kreis an.