Das ändert sich jetzt bei den Euro-NCAP-Crashtests

Testpremiere für zwei Modelle von NIO

Die ersten Fahrzeuge, bei denen das erweiterte Testprogramm angewendet wurde, sind die Modelle EL7 und ET5, E-Autos des chinesischen Herstellers NIO, der am österreichischen Markt noch nicht vertreten ist. Insgesamt erreichen beide die Höchstwertung von fünf Sternen mit sehr guten Ergebnissen in den vier Hauptbereichen Erwachsenen-, Kindersicherheit, Schutz vulnerabler Verkehrsteilnehmer sowie Ausstattung mit Fahrassistenzsystemen. „Das Sicherheitsniveau ist beeindruckend“, sagt der Experte, „speziell in Hinblick auf die Sicherheit für erwachsene Fahrzeuginsassen - aber auch beim einstigen Sorgenkind, dem Schutz von Fußgängern und Radfahrern, können beide Autos überzeugen. Das hat weniger mit der Bauweise zu tun - vor allem die A-Säulen bergen nach wie vor hohe Verletzungsgefahr - sondern mit den immer besser werdenden Assistenzsystemen.“