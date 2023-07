Griechenlands grüne Insel

Grüner ist wohl keine Insel Griechenlands. Auch wenn schwere Waldbrände in den letzten Jahren Narben hinterlassen haben, sind hier noch immer intakte und dichte Wälder zu finden, die teilweise bis hinunter an die Küste reichen. Das Landschaftsbild ist von ausgedehnten Olivenhainen, Pinienwäldern und uralten Platanen geprägt. Der Smaragd der Ägäis, so wird Thassos auch gern genannt.