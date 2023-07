9 Tote bei Brandanschlag auf Großmarkt in Mexiko

Anschlag fand in einer der gefährlichsten Städte Mexikos statt

Der Großmarkt in Toluca ist nach Angaben der Behörden der zweitgrößte Markt Mexikos mit täglich rund 26.000 Besuchern. Die Stadt in der Nähe von Mexiko-Stadt ist die Hauptstadt des Bundesstaates Mexiko, des bevölkerungsreichsten und aufgrund der Kriminalität auch eines der gefährlichsten des Landes.