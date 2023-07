Start-up-Paket der Regierung: Stellungnahmen-Flut

Juristen reagieren unterschiedlich

Rechtswissenschaftler bewerten die Gesetzesentwürfe differenziert. Für den Grazer Zivilrechtler Walter Doralt sind die Reformvorhaben „insgesamt positiv und sehr zu begrüßen“. Eine eigene Rechtsform habe es aber nicht gebraucht, alle Neuregelungen hätten in das GmbH-Gesetz integriert werden können. Doralt befürwortet die Reduktion des Mindestkapitals. „Ein sachlicher Grund, dieses nicht auf einen Euro zu reduzieren, ist nicht erkennbar“, schreibt der Rechtsprofessor der Uni Graz in seiner Stellungnahme. Für den Wiener Unternehmensrechtler Ulrich Torggler sind die Entwürfe „ein begrüßenswerter Beitrag zur überfälligen Modernisierung des österreichischen Kapitalgesellschaftsrechts“. Dies reiche aber bei weitem nicht aus, um diesen Teil des österreichischen Gesellschaftsrechts international wettbewerbsfähig zu machen. „Insbesondere wurde die Gelegenheit verpasst, das GmbHG einer gründlichen Revision zu unterziehen, was den Bedarf nach einer neuen Gesellschaftsform beseitigen hätte“, so der Rechtsprofessor der Uni Wien.