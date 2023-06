Start-up erhält eine Million Euro Finanzierung

300 Betriebe sind an Bord

Die Plattform bietet eine digitale Lösung für die Produktbeschaffung. Marken haben die Möglichkeit, neue Ideen zu entdecken, Ausschreibungen einzureichen und die Beziehung mit den Lieferanten an einem Ort zu verwalten. Mittlerweile sind 300 Produktionsbetriebe aus unterschiedlichsten Branchen aus ganz Europa an Wonnda angeschlossen, freuen sich die Gründer.