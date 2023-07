Wien-Konzert verpasst: Überraschung für Tennis-Ass

Am Samstag wollte die 28-Jährige eigentlich in Wien das Konzert des britischen Sängers Harry Styles besuchen. „Hey Leute!! Ich hatte vor, zum Konzert von Harry Styles in Wien zu gehen. Aber Wimbledon hat meine Pläne geändert“, schrieb Switolina bei Instagram am späten Freitagabend. „Will jemand hingehen? Ich habe zwei Tickets.“