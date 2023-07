Ehemaliger Salzburger verstärkt Trimmels Unioner

„Unions Weg und der Erfolg der letzten Jahre blieben auch in den USA, Österreich oder England nicht unbemerkt. Dass ich nun hier bin und mit Union auch in der Champions League spielen kann, daran hätte ich vor einem Jahr nicht geglaubt. Ich blicke voller Freude und Zuversicht auf das vor uns liegende Jahr und möchte dazu beitragen, dass wir eine weitere erfolgreiche Saison spielen werden“, so Aaronson zu seinem Transfer nach Deutschland und damit auch in die Königsklasse.