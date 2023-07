Summer Bowl: „Die größte ACSL-Show aller Zeiten!“

Auch heuer verwandelten 6500 Studenten das Stadion Hohe Warte am 1. Juli in einen Football-Hexenkessel. Cheerdancer, eine hauseigene Marchingband, Community Games, zahlreiche Acts und vier hoch motivierte Teams servierten dem Publikum bei sommerlichen Temperaturen alles, was das College-Sport-Herz begehrt. „Es ist die größte ACSL-Show aller Zeiten“, bilanzierte ein zufriedener Eventmanager Dominik Dieber im Gespräch mit krone.at.