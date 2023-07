„Polizei-Eskorte“ für Entenfamilie und Igelbabys

Ein Herz für Tiere zeigte die heimische Exekutive in den vergangenen Tagen gleich doppelt: Denn in Baden watschelte eine Entenfamilie seelenruhig durch die Stadt. Das erregte auch die Aufmerksamkeit der Stadtpolizei, die sich auf die Fersen der gefiederten Ausflügler heftete. Doch die Entenmama und ihre Heerschar an Küken brauchten keine Einweisung – sie fanden selbst den Weg zum nächsten Weiher. Ein Uniformierter fasst den „Einsatz“ schließlich mit einem Augenzwinkern zusammen: „Der Kollege geht mit einer Entenfamilie Gassi und anschließend planschen. Eben ein ganz normaler Vormittag in Baden ...“