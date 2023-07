Rapid-Coach Zoran Barisic hob ein Defizit hervor

Rapid hat im Vergleich zur letzten Saison Aufholbedarf - nicht nur, was die Punkteausbeute betrifft. Zoran Barisic sprach im Rahmen des Camps in Bad Tatzmannsdorf offen ein Thema an: „Einer der Aspekte ist das Körperliche, wo wir unseres Erachtens noch viel Luft nach oben haben“, betonte Rapids Cheftrainer vor dem heutigen dritten Test.