Nach Verletzung: Rapids Hofmann steht vor Comeback

Die Sommer-Vorbereitung 2022 ging Max Hofmann als Folge der schweren Gesichts-Verletzungen zurückhaltend an, im Winter-Camp in Belek konnte er nach seiner Hüft-Operation nur individuell arbeiten. Besagter Eingriff beschäftigte ihn auch noch im Frühjahr: „Da ich im Training einen kleinen Rückschlag erlitt, bei einem langen Pass einen Stich in der Hüfte verspürte, platzte auch meine in der Meistergruppe geplante Rückkehr.“