LIVE: Das 2. Freie Training für den Silverstone-GP

Eine Woche nach dem Heimrennen in Spielberg bietet sich für Red Bull Racing in Silverstone die nächste Gelegenheit, sich in die Rekordbücher der Formel 1 einzutragen. Beim Großen Preis von Großbritannien am Sonntag peilt der Austro-Rennstall den elften Sieg in Serie an, das war zuvor nur McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost vor 35 Jahren in der Saison 1988 gelungen.