Der Silverstone-Skandal steckt in den Köpfen fest

„Dass die Fans Hamilton unterstützen werden, ist ja logisch, aber ich rechne auch damit, dass Mercedes auf dieser Strecke mit den schnellen Kurven unser erster Verfolger sein wird“, glaubt der Grazer „Doktor“, der aber natürlich auf ein Ende von Red Bulls elfjähriger Sieglosigkeit in Silverstone hofft. „Max lag im Vorjahr wie 2021 in Führung, als am Auto wegen herumliegender Teile der Unterboden zerstört wurde“, erinnert sich Dr. Marko, der aber davon überzeugt ist, dass die Strecke dem RB19 von der Charakteristik her liegen sollte. Zudem ist die Motorleistung da, und wir verfügen über ein aerodynamisch sehr effizientes Auto. Das alles sollte uns ermöglichen, hier den zehnten Saisonsieg zu erobern.“