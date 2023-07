Gentechnik: Schauen Sie, was auf den Teller kommt?

Die EU-Kommission präsentierte am Mittwoch ihren Vorschlag für eine Lockerung der Regeln zum Einsatz von Gentechnik. Damit könnten vermehrt genmanipulierte Lebensmittel in Österreich verkauft werden. Was sagt die „Krone“-Community dazu? Werden Sie genauer darauf achten, was auf Ihrem Teller landet? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!