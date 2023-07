„Fliegender Holländer“ wird in Zypern sesshaft

Der „fliegende Holländer“ wird nämlich in Zypern sesshaft, unterschrieb bei Meister Aris Limassol bis 2028. In der abgelaufenen Spielzeit netzte der 20-Jährige achtmal, steuerte ebenso viele Assists bei. Über die Ablöse wurde indes Stillschweigen vereinbart. Laut „Krone“-Infos beläuft sich der Kaufpreis allerdings auf rund 400.000 Euro. „Jaden ist an uns herangetreten, hat mit uns ganz offen über seinen Wechsel-Wunsch gesprochen. Wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen“, erzählt SKN-Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff, der nun nach Alternativen Ausschau hält. „Wir werden in der Offensive was tun. Vielleicht wird’s aber ein anderer Spielertyp.“