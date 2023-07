Österreichs Handballerinnen sind bei WM 2023 dabei

Am 12. April hatte die ÖHB-Truppe in Antequera gegen den Vize-Weltmeister von 2019 nur hauchdünn mit 24:26 verloren, nachdem zuvor vor eigenem Publikum ein 28:28 erkämpft worden war. Nun kommt es nach dem 16. Platz 2021 zur zweiten WM-Teilnahme in Folge. „Die Freude ist natürlich riesengroß über diese Wildcard und es ist auch eine Anerkennung der Leistungen des Nationalteams in den letzten Jahren“, verlautete ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser.