Patrick Vieira neuer Trainer von Racing Straßburg

Wie der französische Fußball-Erstligist am Sonntag bekannt gab, erhält der Weltmeister von 1998 einen Dreijahresvertrag. Zuletzt hatte der 47-Jährige in der Premier League Crystal Palace trainiert, wo er im März freigestellt wurde. Als Trainer konnte Vieira bisher nicht an seine Erfolge als Spieler anknüpfen. Vor seinem Engagement in London hatte er OGC Nizza und New York City FC mit mäßigem Erfolg trainiert.