Thiem: „Ich habe dieses Turnier wirklich vermisst“

Den geplanten Schaukampf in Hurlingham musste Dominic Thiem absagen, schlug sich stattdessen in den vergangenen Tagen mit einer Verkühlung herum. Der 29-Jährige ist aber am Weg der Besserung, trainierte am Sonntag auf Aroangi mit dem Kroaten Borna Coric. Und fiebert seinem ersten Wimbledon seit 2019 entgegen. Das startet für ihn am Dienstag gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.