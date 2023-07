Wimbledon: Liebe als Schwäche von Thiem-Gegner?

Große Namen warten zum Auftakt auf die Österreicher in Wimbledon. Das härteste Los erwischte Dominic Thiem. Der 29-Jährige, erstmals seit vier Jahren wieder im Rasen-Mekka, trifft auf den Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas. Allerdings verlor der Grieche drei seiner vier Matches auf Rasen. Vielleicht lenkt ihn seine neue Liebe zu Paula Badosa zu sehr ab? „Ich brauche von Beginn an eine hohe Intensität“, weiß Thiem, der am Freitag seinen Auftritt beim Schauturnier „Hurlingham Classic“ wegen einer Verkühlung absagte: „Ich muss regenerieren, ganz gesund werden.“