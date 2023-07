Ackermann gewinnt Auftakt der Tour of Austria!

Der zuletzt beim Giro einmal erfolgreiche Topsprinter Ackermann hatte den Auftakterfolg bei der Tour of Austria, die ihr Comeback nach dreijähriger Pause feierte, schon vor Tagen quasi angekündigt. Am Sonntag durfte er diesen nun voll auskosten. „Es war ein unglaubliches Rennen, ich kenne so viele Leute an der Strecke“, sagte Ackermann auf ServusTV. „Ich lebe schon fast fünf Jahre hier und verstehe die Sprache, die Vorarlberger, da kann man das schon als Heimsieg zählen.“