Bei Streit Nagelfeile und Taschenmesser gezückt

Ereignet hat sich der Vorfall um kurz nach 5.30 Uhr. Vor einem Lokal gerieten der 35-Jährige und der 36-Jährige in einen Streit. Zuerst ging es nur verbal heiß her. Doch dann wurde zu härteren Methoden gegriffen. „Der 36-Jährige verletzte seinen Kontrahenten mit einer Nagelfeile an der linken Hand. Sein Widersacher fügte ihm mit einem Taschenmesser am rechten Oberarm einen Schnitt zu“, heißt es von der Polizei.