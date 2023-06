Victoria Hudson in Lausanne tolle Fünfte

In Lausanne ließ die Österreicherin, zuletzt Dritte bei den Europan Games, in dem mit 12.500 Zuschauern ausverkauftem Pontoise Stadion in dem Elitefeld sogar die zweimalige Weltmeisterin Kelsey-Lee Barber (Aus/60,34) um einen Rang hinter sich.



Damit war Lausanne der zweitbeste Wettkampf von Victoria Hudson in der Diamond League. Vor zwei Jahren war die 27-Jährige einmal Dritte gewesen - in Bern mit 61,64 m. Die bislang besten österreichischen Platzierungen in der höchsten Meetingserie der internationalen Leichtathletik gehören natürlich Lukas Weißhaidinger. Der Olympia-Dritte wurde in der Diamond League sechsmal Zweiter.