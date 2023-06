F1-Stars & ihre Frauen: schön und verdammt schnell

Wirtschaftlich unterwegs

Natürlich hat auch Max Verstappen sich ein Model geangelt. Kelly Piquet, die Tochter des dreifachen Weltmeisters Nelson, ist seit drei Jahren an der Seite des Holländers. Allesamt natürlich nicht nur überaus sexy, sondern auch sehr erfolgreich in ihrem Geschäft. Nicht nur schön, sondern auch intelligent ist Carmen Montero. An der University of Westminster hat die Freundin von George Russell Betriebswirtschaft und Finanzen studiert.