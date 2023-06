Nach Rekordjagd stellt sich Nationenfrage

Zwei Rekorde

Wo Lucic jetzt zwei Rekorde aufstellte: „Achtmal in Folge zu null. Und ich bin der Erste, der im Cup ausscheidet (Anm. mit Istra) und den Pokal in der selben Saison gewinnt“, lacht der Wiener. Jetzt endlich scheint er in seiner Karriere angekommen. Der nächste Schritt: „Ich will mit Hajduk Meister werden, dann brennt halb Kroatien.“ Wo der Verband den 1,94-Meter-Goalie auch schon kontaktiert hat, im Nachwuchs spielte er für Österreich.