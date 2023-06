Ivona Dadic: „Hat gesundheitlich nicht gut getan“

Mehrkämpferin Ivona Dadic hat eine deutliche Verkleinerung ihres Betreuungsumfeldes vorgenommen und wird künftig in Schweden trainieren. Ziel der Freiluft-EM-Dritten von 2016 ist die Qualifikation für die EM 2024 in Rom und die Olympischen Spiele danach in Paris. Die diesjährige WM im August in Budapest ist kein Thema, auch nicht der Siebenkampf in Bydgoszcz Ende Juli. Fortgesetzt wird die Zusammenarbeit mit Philipp Unfried, der Sprint-, Hürden- und Lauftraining planen wird.