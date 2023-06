Lil Zoo holt im Breaking Bronzemedaille

Trendsportart

Die Trendsportart Breaking wird im kommenden Jahr in Paris erstmals bei Olympischen Spielen in den Fokus rücken. Die Sieger der European Games bei Frauen - die Niederländerin India - und Männern - der Franzose Dany - heimsten je einen Startplatz für die Spiele ein. Auch Lil Zoo will unbedingt nach Paris. „Es ist und bleibt mein großer Traum, für Österreich bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen. Ich glaube daran und werde jetzt noch härter arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen.“