ÖFB-Star feierte Traumhochzeit in Italien

Verlobung genau vor einem Jahr

Am 27. Juni - also exakt vor einem Jahr - verlobten sich Laimer und seine Ines-Sarah ganz romantisch mit unzähligen Rosen und einem Herz aus Rosenblättern an einem Pool - nun folgte die Traumhochzeit. Neben dem Bayern-Wechsel die nächste große Veränderung im Leben von „Koni“ Laimer.