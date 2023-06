„Dahingekicke“: Toni Kroos kritisiert das DFB-Team

Ein 3:3 gegen die Ukraine, eine 0:1-Niederlage in Polen, eine 0:2-Niederlage gegen Kolumbien: Der ehemalige Nationalspieler Tonis Kroos blickt wenig optimistisch auf die EM 2024 in Deutschland. „Ich war innerhalb des letzten Jahres nicht richtig optimistisch. Nach den Ergebnissen jetzt gegen maximal halb gute Gegner hat sich das nicht entscheidend verbessert“, so Kroos im Podcast „Baywatch Berlin“. Er hoffe jedoch auf eine „gute Auslosung“, fügte Kroos lachend hinzu.